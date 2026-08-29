Χαλκιδική: Η Marko Marković Orkestar σήμερα στα Αριστοτέλεια

Η Marko Marković Orkestar, έρχεται το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 20:00 στο Λιμάνι της Ιερισσού στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο των “Αριστοτέλειων”, για να παρουσιάσει μια εκρηκτική βραδιά σερβικής και βαλκανικής μουσικής.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή συναυλία που έχει φιλοξενήσει η Ιερισσός, τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικού μεγέθους όσο και μουσικής παραγωγής, με τη συμμετοχή 13 κορυφαίων μουσικών και επικεφαλής τον διεθνούς φήμης τρομπετίστα Marko Marković.

Τα χάλκινα, οι καταιγιστικοί ρυθμοί, η δεξιοτεχνία και η εκρηκτική σκηνική παρουσία της Marko Marković Orkestar αναμένεται να μετατρέψουν το λιμάνι της Ιερισσού σε μια μεγάλη μουσική σκηνή, σε μια συναυλία ανοιχτή σε όλους.

Η θάλασσα της αρχαίας Ακάνθου, με φόντο το Αριστοτελικό Όρος και την ανατολική πύλη του Αγίου Όρους, θα αποτελέσει το φυσικό σκηνικό μιας μουσικής συνάντησης, που ενώνει τη Σερβία με την Ανατολική Χαλκιδική, τη βαλκανική παράδοση με το Αιγαίο και την κληρονομιά με το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

Η συναυλία αποτελεί κορυφαία στιγμή του προγράμματος των φετινών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΩΝ και πραγματοποιείται με την υποστήριξη και προσφορά του Υπουργείου Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Σερβίας προς τον Δήμο Αριστοτέλη.

Η Ιερισσός ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες φίλους της μουσικής και να ζήσει μια βραδιά που φιλοδοξεί να μείνει ως μία από τις σημαντικότερες συναυλιακές στιγμές στην ιστορία της.