Tσάπαλος: Πακέτο ΔΕΘ ενός δισ. για το 2027 και μέτρα σε βάθος τετραετίας από την κυβέρνηση

Το πακέτο για το 2027 θα ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο, είπε, μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», o εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, αναφορικά με όσα προαναγγέλλει η Κυβέρνηση ενόψει της ΔΕΘ.

Ξεχωριστό λογαριασμό χαρακτήρισε ο κ. Τσάπαλος τις ανακοινώσεις για μέτρα σε βάθος τετραετίας προσθέτοντας ότι αναμένονται σημαντικές παρεμβάσεις για αδικίες που πρέπει να αμβλυνθούν αλλά και για μεταρρυθμίσεις με στόχο περαιτέρω επενδύσεις και μείωση της ανεργίας.

«Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας και γενικότερα το επιχειρείν, θα είναι στο επίκεντρο χωρίς να ξεχνάμε το συνταξιούχο, τον μισθωτή, τον αγρότη και κάθε νέο. ‘Ολοι θα δουν να αποτυπώνεται ο εαυτός τους στην ομιλία του πρωθυπουργού, τόνισε.

«Μισθωτός ή συνταξιούχος με κατώτατο μισθό πλήρωνε στο παρελθόν μεγαλύτερο φόρο από έναν ελεύθερο επαγγελματία και θέλουμε ο πολίτης να δει τη συνέπειά του να μεταφράζεται και σε φορολογική ελάφρυνση», είπε ο κ. Τσάπαλος συμπληρώνοντας ότι «όσο πιο συνεπής είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας στον τρόπο που συνδιαλλέγεται με την εφορία τόσο μεγαλύτερη ωφέλεια θα έχει».

Με παράδειγμα τα τεκμήρια διευκρίνισε: «΄Εχουμε φτάσει μετά από 3 χρόνια σκληρής δουλειάς και πολιτικού κόστους να μπορούμε να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή και άρα μπορούμε να πούμε ότι το τεκμήριο μπορεί, όχι να καταργηθεί εν συνόλω, αλλά να εξορθολογιστεί».