Ισραήλ: Ο στρατός κατέλαβε τον καταυλισμό της Τζενίν στη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι ο καταυλισμός της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη «εκκενώθηκε από τους κατοίκους του και καταλήφθηκε» από τον ισραηλινό στρατό.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία συνεχάρη τον στρατό, την αστυνομία και την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Shin Bet για την επιχείρηση, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.

Ο Κατς ανέφερε ότι ο καταυλισμός «εκκαθαρίστηκε από τρομοκράτες και τρομοκρατικές υποδομές» και ότι ο ισραηλινός στρατός έχει εγκατασταθεί μόνιμα εκεί, όπως και σε άλλους «τρομοκρατικούς καταυλισμούς» στη Δυτική Όχθη.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά την επίθεση εναντίον αυτοκινήτου στην Τζενίν μεταξύ των νεκρών είναι ο διοικητής της Χαμάς, Κάις Μπιταουί.

Ο Κατς επαίνεσε επίσης την «επιθετική και προληπτική» πολιτική του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν περιμένουμε την τρομοκρατία -την καταδιώκουμε, καταλαμβάνουμε τα προπύργιά της και εξουδετερώνουμε τους ανθρώπους της».