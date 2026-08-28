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Η αποστολή του Ηρακλή για Βόλο: Οι επιλογές του Βάλτερ Ματσάρι για το ματς στο Πανθεσσαλικό

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πανέτοιμος και έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη, ο Ηρακλής αναχώρησε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής για τον Βόλο, όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Μετά τη βαριά ήττα της πρεμιέρας στην Allwyn Arena από την ΑΕΚ, ο Ημίθεος θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στο Πρωτάθλημα απέναντι σε έναν σαφώς πιο βατό αντίπαλο, ο οποίος προέρχεται, επίσης, από την πλευρά του από αρνητικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα κόντρα στον ΟΦΗ.

Οι «κυανόλευκοι» ολοκλήρωσαν με πρωινή προπόνηση στη Μίκρα την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλο, με τον τεχνικό Βάλτερ Ματσάρι να ανακοινώνει την αποστολή για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί το Σάββατο (29/08, 19:30) στο Πανθεσσαλικό.

Εκτός πλάνων του Ιταλού τεχνικού είναι και πάλι ο Χρομάντα, ο οποίος απουσίασε και από τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ λόγω τραυματισμού, όπως επίσης και οι προσφάτως νεοαποκτηθέντες Μπαρσένας και Λάουριτσεν.

Αναλυτικά η αποστολή του Ηρακλή:

Ηρακλής

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