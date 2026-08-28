MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 15χρονης από το κέντρο της πόλης

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της Αγάπης-Ελένης Κ., 15 ετών, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Αγάπη-Ελένη Κ. εντοπίστηκε από αστυνομικούς και είναι καλά στη υγεία της.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Αγάπη-Ελένη  Κ., 15 ετών, είχε εξαφανιστεί στις 23/08/2026 από το κέντρο της  Θεσσαλονίκης. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί στις 26/08/2026 για την εξαφάνιση και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Αγάπη-Ελένη  Κ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Εξαφάνιση Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χαλκιδική: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα – Στη μάχη και ένα ελικόπτερο

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Σταμάτης Μαλέλης: Πρώτη φορά μου εμπιστεύονται να κάνω ραδιόφωνο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Γ. Γεραπετρίτης: Ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι έχει μια κυβέρνηση που μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κρίση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία πρωταγωνιστούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Viral o “πληγωμένος” επιβάτης του Μετρό Θεσσαλονίκης – “Είναι φαντασμαγορικό, αλλά χώρισα”