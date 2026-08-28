Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 15χρονης από το κέντρο της πόλης

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της Αγάπης-Ελένης Κ., 15 ετών, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Αγάπη-Ελένη Κ. εντοπίστηκε από αστυνομικούς και είναι καλά στη υγεία της.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Αγάπη-Ελένη Κ., 15 ετών, είχε εξαφανιστεί στις 23/08/2026 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί στις 26/08/2026 για την εξαφάνιση και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Αγάπη-Ελένη Κ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.