Πέθανε ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ Αθανάσιος Τζογάνης σε ηλικία 87 ετών

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), πτέραρχος εν αποστρατεία, Αθανάσιος Τζογάνης, σκορπίζοντας θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αθανάσιος Τζογάνης, υπήρξε μία εμβληματική μορφή της Πολεμικής Αεροπορίας, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του μέσα από τις επιτελικές και επιχειρησιακές θέσεις που υπηρέτησε στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί το Σάββατο (29/08) στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Λαύριο.

Ο Αθανάσιος Τζογάνης γεννήθηκε στη Σκουρτού Αιτωλοακαρνανίας το 1939.

Από νεαρή ηλικία επέλεξε τη στρατιωτική σταδιοδρομία και το 1962 αποφοίτησε πρώτος στην τάξη του από τη Σχολή Αεροπορίας, τη σημερινή Σχολή Ικάρων.

Στα χρόνια που ακολούθησαν σημείωσε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στους αιθέρες, καταγράφοντας περισσότερες από 7.000 ώρες πτήσης με πληθώρα τύπων αεροσκαφών, ανάμεσα στα οποία τα T-33, F-84F, C-130 και A-7H Corsair.

Στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης διετέλεσε υπασπιστής του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ αργότερα ανέλαβε τη Διεύθυνση Προσωπικού του ΓΕΑ και τη διοίκηση της Τακτικής Αεροπορίας.

Η ανέλιξή του στην κορυφή της ιεραρχίας σφραγίστηκε με την τοποθέτησή του στη θέση του αρχηγού ΓΕΑ το 1993 και στη συνέχεια στη θέση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ έως το 1999.

Ήταν παντρεμένος με την Ειρήνη Γκαζή, με την οποία απέκτησαν δύο κόρες.