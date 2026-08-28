EINAΠ: Στη ΔΕΘ οι νοσοκομειακοί γιατροί διαδηλώνουν και για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

«Η απαίτηση για διπλασιασμό των αποδοχών μας (με επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού) είναι ακόμη ένας σοβαρός λόγος για να βρεθούμε μαζικά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και στα συλλαλητήρια της ΔΕΘ στα οποία η ΕΙΝΑΠ καλεί τους συναδέλφους να δώσουν το μαζικό “παρών”», τονίζεται σε ανακοίνωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί επισημαίνουν πως: «Η πρόσφατη απόφαση 1201/2026 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι οι δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων δεν μπορούν να περιμένουν τη δικαίωσή τους στις δικαστικές αίθουσες».

Στη σχετική ανακοίνωση (διαβάστε το πλήρες κείμενο) η ΕΙΝΑΠ αναφέρει ότι: «Την ώρα που το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί, οι πραγματικές αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ πίσω από τις αυξημένες ανάγκες και την τεράστια ευθύνη της εργασίας τους.

Δε δεχόμαστε οι ειδικευόμενοι γιατροί να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμο και φθηνό επιστημονικό δυναμικό, να χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, να πραγματοποιούν εξαντλητικές εφημερίες, πολλές φορές χωρίς επαρκή παρουσία ειδικευμένων γιατρών, και να αμείβονται με εξευτελιστικό ωρομίσθιο, που φτάνει μόλις τα 5,38 ευρώ ανά ώρα εφημερίας.

Η κατάσταση δεν αφορά μόνο τους ειδικευόμενους. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί «γενναίων αυξήσεων», η σύγκριση με τις αποδοχές του 2012 είναι αποκαλυπτική. Οι μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές αυξάνονται μόλις κατά περίπου 140 ευρώ για τον νεοεισερχόμενο ειδικευόμενο και 59 ευρώ για τον Επιμελητή Β΄, ενώ για τον Επιμελητή Α΄ και τον Διευθυντή παραμένουν χαμηλότερες κατά 43 και 238 ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με το 2012».