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Τουρκικό ΥΠΕΞ για το Βιομηχανικό Χωροταξικό Πλαίσιο: Δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Την αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η χτεσινή ανακοίνωση της Ελλάδας για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος.

Με δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας» σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα ζητήματα του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης την ανάγκη, όπως ανέφερε, να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Σχέσεις Φιλίας και Καλής Γειτονίας, η οποία υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

«Ως Τουρκία, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είναι «πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους».

Πηγή: skai.gr

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