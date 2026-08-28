Μήνυμα κλιμάκωσης από Ζελένσκι: Θα κάνουμε επιθέσεις στη Ρωσία με 1.000 drones την ημέρα

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Κίεβο για σειρά συναντήσεων που είχαν στη Μόσχα πριν από μερικές μέρες.

«Σήμερα ενημερωθήκαμε από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τις συναντήσεις στη Μόσχα που πραγματοποιήθηκαν αυτές τις ημέρες. Υπήρξαν αρκετές συναντήσεις εκεί», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, χωρίς να αναφερθεί λεπτομερώς στο ποιοι συμμετείχαν στις συναντήσεις.

«Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση και για τον απαραίτητο τόνο της συζήτησης με τη Ρωσία», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, και πάλι χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με drones μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας σε 1.000 την ημέρα, από περίπου 300 που πραγματοποιούνται σήμερα.

«Πρέπει να είναι περισσότερες. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα εκπληρώσουμε αυτή την αποστολή», δήλωσε στο βραδινό του διάγγελμα.