“Με αυτή την πανοπλία θα μάχεται ο Άρης μας”: Η νέα εκτός έδρας φανέλα – Δείτε το βίντεο

Ο Άρης παρουσίασε με εντυπωσιακό βίντεο τη νέα του εκτός έδρας εμφάνιση, με τον Μάνου Γκαρθία να αναλαμβάνει τον ρόλο του πρωταγωνιστή στα πλάνα που δημοσίευσαν οι «κιτρινόμαυροι» στα social media.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός κλέβει την παράσταση με τις χαρακτηριστικές του ντρίπλες φορώντας τη νέα φανέλα, η οποία θα συνοδεύει την ομάδα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με το μήνυμα «Με αυτή την πανοπλία, θα μάχεται ο ΑΡΗΣ μας, στις εκτός έδρας αναμετρήσεις!», η ΠΑΕ έδωσε το στίγμα της νέας εμφάνισης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον σχεδιασμό και τη φιλοσοφία πίσω από αυτή.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ομάδα, η νέα φανέλα έχει σχεδιαστεί «με τα υψηλά standard της κορυφαίας εταιρείας αθλητικής ένδυσης» και είναι «προορισμένη να ανταποκρίνεται στο DNA της ομάδας».

Η παρουσία του Μάνου Γκαρθία στο σχετικό βίντεο προσθέτει μία ξεχωριστή πινελιά στην παρουσίαση, με τον ποδοσφαιριστή να δείχνει τις τεχνικές του ικανότητες και να δίνει έναν πιο ποδοσφαιρικό χαρακτήρα στην καμπάνια.

Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση είναι ήδη διαθέσιμη για τους φίλους του Άρη από το φυσικό κατάστημα της ομάδας στην Παπαναστασίου, το ARIS FC Store, αλλά και μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος.

Από τις 3 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμη και στα καταστήματα INTERSPORT σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αυτή την πανοπλία, θα μάχεται ο ΑΡΗΣ μας, στις εκτός έδρας αναμετρήσεις!

Σχεδιασμένη, με τα υψηλά standard της κορυφαίας εταιρείας αθλητικής ένδυσης!

Προορισμένη, να ανταποκρίνεται στο DNA της ομάδας μας!

Η νέα φανέλα είναι ήδη διαθέσιμη για όλους τους φιλάθλους μας, στο φυσικό κατάστημα, επί της Παπαναστασίου, ARIS FC Store, ηλεκτρονικά στο https://arisfc.store και από 3/9 στα καταστήματα INTERSPORT, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα!»