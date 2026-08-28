ΕΛ.ΑΣ.: Έχουν εξιχνιαστεί 20 από τις 28 υποθέσεις ανθρωποκτονιών και αποπειρών που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα

Απάντηση στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) σχετικά με την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και τη διερεύνηση υποθέσεων ανθρωποκτονιών που συνδέονται με αυτό, δίνει το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ΕΛΑΣ, σε ανακοίνωσή της, είχε ζητήσει από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να δημοσιοποιήσει αναλυτικά στοιχεία για την εξιχνίαση σειράς ανθρωποκτονιών που, όπως υποστήριξε, συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και για τις συλλήψεις και τη δικαστική εξέλιξη των συγκεκριμένων υποθέσεων. Παράλληλα, είχε ασκήσει κριτική στην αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, με αφορμή αναφορές του υπουργού Προστασίας του Πολίτη στη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στην απάντησή του, το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι από τις 28 υποθέσεις ανθρωποκτονιών και αποπειρών που περιλαμβάνονται στις σχετικές αναφορές και για τις οποίες επιλήφθηκε η αρμόδια Υπηρεσία, οι 20 έχουν εξιχνιαστεί, ενώ αναφέρεται επίσης στα συνολικά αποτελέσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την έναρξη λειτουργίας της, στις 21 Οκτωβρίου 2024.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Σχετικά με αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν στη διερεύνηση υποθέσεων ανθρωποκτονιών που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η παράθεση μεμονωμένων υποθέσεων, οι οποίες εκτείνονται σε βάθος αρκετών ετών, δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα, ούτε ως προς την εξέλιξη των συγκεκριμένων ερευνών, ούτε ως προς τη συνολική αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τις 28 υποθέσεις ανθρωποκτονιών και αποπειρών που περιλαμβάνονται στις σχετικές αναφορές και για τις οποίες επιλήφθηκε η αρμόδια Υπηρεσία, οι 20 έχουν ήδη εξιχνιαστεί. Μάλιστα, για τις υποθέσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η κύρια ανάκριση και οι κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στο ακροατήριο, έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό, με εξαίρεση μία υπόθεση.

Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 21 Οκτωβρίου 2024. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της μέσω της παράθεσης περιστατικών που ανάγονται ακόμη και στο 2020 παραβλέπει το γεγονός ότι σημαντικό μέρος αυτών προηγήθηκε κατά αρκετά χρόνια της έναρξης λειτουργίας της.

Τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα. Από την έναρξη λειτουργίας της έως και τις 17 Αυγούστου 2026, οι Υπηρεσίες της ΔΑΟΕ επιλήφθηκαν σε 1.361 υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαίσιο των υποθέσεων που εξιχνιάστηκαν, αποδόθηκαν κατηγορίες σε 5.084 άτομα, από τα οποία 2.959 συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ 756 προφυλακίστηκαν. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αποδομήθηκαν 238 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 18 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες με κύρια εγκληματική δραστηριότητα εγκλήματα κατά της ζωής, όπως ανθρωποκτονίες, αρπαγές και εκβιάσεις.

Αντίστοιχα, στα επίσημα στοιχεία καταγράφεται σημαντική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη διερεύνηση των ανθρωποκτονιών συνολικά. Ειδικότερα, το ποσοστό εξιχνίασης, από 46,55% το 2020, ανήλθε σε 100% το 2025, ενώ κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και διαμορφώνεται σε 94,64%.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει συστηματικά και με διαφάνεια για τα αποτελέσματα των ερευνών της. Για τις υποθέσεις που εξιχνιάζονται εκδίδονται σχετικές ανακοινώσεις και δελτία Τύπου, είτε αυτές αφορούν το οργανωμένο έγκλημα είτε άλλες μορφές εγκληματικότητας. Παράλληλα, μέσω της ετήσιας Στατιστικής Επετηρίδας της Ελληνικής Αστυνομίας δημοσιοποιούνται αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη της εγκληματικότητας και τη δραστηριότητα των αστυνομικών Υπηρεσιών, παρέχοντας τη δυνατότητα συνολικής και αντικειμενικής αποτίμησης της πραγματικής εικόνας.

Η αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και η διερεύνηση εγκλημάτων κατά της ζωής αποτελούν διαρκή επιχειρησιακή προτεραιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για τις υποθέσεις που παραμένουν ανεξιχνίαστες, οι έρευνες συνεχίζονται και κάθε νέο στοιχείο ή πληροφορία αξιολογείται και αξιοποιείται, ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει παρέλθει από την τέλεση του εγκλήματος. Στόχος παραμένει η πλήρης διαλεύκανση κάθε υπόθεσης, ο εντοπισμός των υπαιτίων και η απόδοσή τους στη Δικαιοσύνη».