Νέα σεζόν από τις 31 Αυγούστου για TV100 και FM100

Τα Δημοτικά Μέσα της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν δυναμικά με ζωντανή ενημέρωση, αγαπημένες εκπομπές, αθλητισμό, πολιτισμό και ειδική κάλυψη της 90ης ΔΕΘ.

Η νέα τηλεοπτική και ραδιοφωνική σεζόν ξεκινά νωρίς για την TV100 και τον FM100.

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, τα Δημοτικά Μέσα της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν δυναμικά, με καθημερινή ζωντανή ενημέρωση, αγαπημένες και σταθερές αξίες και ένα πρόγραμμα που θα εμπλουτίζεται σταδιακά μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η TV100 ξεκινά δυναμικά

Από την πρώτη κιόλας ημέρα, η TV100 επαναφέρει τον καθημερινό ζωντανό ενημερωτικό και αθλητικό της κορμό, με τα Γεγονότα στις 14:00 και στις 20:00, τον Δημότη Online στις 15:00 και το Με 100 στα σπορ στις 17:00, ενώ στις 20:50 ακολουθούν οι Ειδήσεις στη νοηματική.

Κάθε Δευτέρα στις 22:00, η αθλητική ενημέρωση συνεχίζεται ζωντανά με το «Μάθε μπαλίτσα», μια ακόμη παραγωγή που έρχεται να δώσει το δικό της στίγμα στο νέο πρόγραμμα.

Η νέα σεζόν θα αναπτυχθεί σταδιακά μέσα στον επόμενο μήνα, με την ένταξη και των υπόλοιπων παραγωγών, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα με ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμό και ενδιαφέρουσες σειρές και ντοκιμαντέρ για όλες τις ηλικίες.

Νέα σεζόν και στον FM100

Την ίδια ημέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, ξεκινά και το νέο πρόγραμμα του FM100, με τις γνώριμες φωνές και τις αγαπημένες εκπομπές να επιστρέφουν στη ραδιοφωνική καθημερινότητα της πόλης.

Από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, ο FM100 διαμορφώνει ένα πλήρες καθημερινό πρόγραμμα, με ενημέρωση, επικαιρότητα, απόψεις, πολιτισμό, μουσική και αθλητισμό.

Η ημέρα ξεκινά με την Πρωινή ενημέρωση και συνεχίζεται με τις εκπομπές Εκατό τοις εκατό, Θέσεις και απόψεις, Blender, Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλυ, Ενημερωτικό Μαγκαζίνο, Βιταμίνη Π, Αφιερωμένο, Στην κερκίδα του FM100, Δες το από άλλη μεριά και Βραδινή ώρα ενημέρωσης.

Ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα με διαφορετικές φωνές και διαφορετικές ματιές, που κρατά σταθερά στο επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, την επικαιρότητα και τους ανθρώπους της.

Η TV100 στη 90η ΔΕΘ

Ξεχωριστή θέση στο νέο πρόγραμμα της TV100 καταλαμβάνει η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με την ειδική ζωντανή εκπομπή «Πάμε 90η ΔΕΘ», καθημερινά στις 18:30, η TV100 θα βρίσκεται στην καρδιά της μεγάλης διοργάνωσης, μεταφέροντας τον παλμό της Έκθεσης μέσα από ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.

Η νέα σεζόν ξεκινά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για την TV100 και για τον FM100, με τα Δημοτικά Μέσα να επιστρέφουν στην καθημερινότητα της πόλης με περισσότερη ζωντανή ενημέρωση, αγαπημένες εκπομπές και νέες παραγωγές.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή!

Μέσα στον Σεπτέμβριο, το πρόγραμμα της TV100 και του FM100 θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται, με ακόμη περισσότερες παραγωγές και επιλογές για τους τηλεθεατές και τους ακροατές.