Μητσοτάκης από Κοζάνη: Ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές

Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την εξαγγελία με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023.

«Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ», δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με κατοίκους της Κοζάνης το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε μία εβδομάδα, θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον ευρύτερο κυβερνητικό προγραμματισμό μέχρι το 2030.

«Σε μια εβδομάδα στη ΔΕΘ θα παρουσιάσω το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο αλλά και προγραμματισμό μέχρι το 2030», ανέφερε, σημειώνοντας πως η ΔΕΘ θα αποτελέσει ευκαιρία για έναν συνολικό απολογισμό της κυβερνητικής πορείας.

«Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό, τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς είμασταν στις δεσμεύσεις μας αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.

«Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή»

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και οικονομική πρόοδο.

«Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή», δήλωσε, προσθέτοντας πως «απέναντί μας είναι κόμματα που έχουν μια αποστολή να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διαθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης. «Χωρίς σχέδιο, σαν να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με ένα μαγικό σχέδιο», ανέφερε.

«Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη ΝΔ ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς και να εγγυηθεί σε κάθε ελληνίδα και κάθε έλληνα ένα πολύ καλύτερο μέλλον», τόνισε.

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι προϋπόθεση για τη στήριξη της κοινωνίας είναι η δημιουργία πλούτου και η ύπαρξη ισχυρών οικονομικών βάσεων.

«Για να βοηθήσουμε την κοινωνία πρέπει να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια – για να μπορέσουμε να δώσουμε τον πλούτο στους πολίτες πρέπει να τον δημιουργήσουμε – αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα», σημείωσε.

«Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας», είπε, ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υπήρξε συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις: «Είμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα».

Το μήνυμα για τη Δυτική Μακεδονία και την απολιγνιτοποίηση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στη Δυτική Μακεδονία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η περιοχή μπορεί να αλλάξει και να αποκτήσει νέες αναπτυξιακές και παραγωγικές προοπτικές.

«Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «η απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε νωρίτερα από το 2019».

Όπως υποστήριξε, «το 2019 εμείς εξασφαλίσαμε σημαντικούς πόρους ώστε να γίνει οργανωμένα για να εξασφαλίσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από πριν».

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως βασική επιδίωξη την παραμονή των κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους. «Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ, τα νέα παιδιά να έχουν προοπτική και ευκαιρίες απασχόλησης», τόνισε.

Μάλιστα, περιγράφοντας την εικόνα που διαμορφώνεται στην περιοχή, ανέφερε: «Η καχυποψία έχει αντικατασταθεί από συγκρατημένη αισιοδοξία», ενώ εκτίμησε ότι «σε ένα χρόνο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από πριν ένα χρόνο».

Οι αναφορές στην υγεία και στη Δίκαιη Μετάβαση

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, κάνοντας ειδική αναφορά στις υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Φτιάξαμε στη χώρα πάνω από 150 κέντρα υγείας με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης», δήλωσε.

Για τη Δυτική Μακεδονία σημείωσε ότι «το σχέδιο της Δίκαιης Μετάβασης καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία».

Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του και στη ΔΕΗ, με τον πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι η επιχείρηση παραμένει συνδεδεμένη με την περιοχή και συμμετέχει στην αναπτυξιακή της προοπτική.

«Η ΔΕΗ είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία – η ΔΕΗ δεν την εγκαταλείπει, αλλά εξασφαλίζει την ανάπτυξη στην Δυτική Μακεδονία», ανέφερε.

Και κατέληξε αναφερόμενος στις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της μετάβασης: «Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό – παραπάνω δουλειές από αυτές που χάθηκαν».



