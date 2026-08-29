Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Πήγε σε ραντεβού με ψυχολόγο και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστή έναν 47χρονο, ο οποίος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μετέβη σε ψυχολόγο μετά από προκαθορισμένο ραντεβού. Εκεί ο 47χρονος αντί να περιοριστεί στην προβλεπόμενη διαδικασία, γδύθηκε και έδειξε στην ψυχολόγο τα γεννητικά του όργανα!

Ο άνδρας συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία μετά την καταγγελία της γυναίκας και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.