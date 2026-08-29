ΚΚΕ: Καταστροφική η διαχείριση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Την «απόγνωση στην οποία βρίσκονται οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι της Λέσβου εξαιτίας της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού», αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

«Η κατάσταση στο νησί είναι εκρηκτική, με τους παραγωγούς να παραμένουν απλήρωτοι, πλήρως εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι ενώ η μαζική εγκατάλειψη των χωριών είναι πλέον προ των πυλών.

Η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και της Περιφέρειας αποδείχθηκε καταστροφική, διαμορφωμένη πλήρως στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ. Η ΚΑΠ δίνει τη δυνατότητα «ευέλικτων προσαρμογών και επιλογών στα κράτη-μέλη» μόνο όταν αυτές αφορούν την κερδοφορία των μονοπωλίων και τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Έτσι, απορρίπτοντας την ουσιαστική προστασία του βιοπορισμού των παραγωγών, επιλέχθηκε αρχικά ο οριζόντιος και παράλογος αποκλεισμός των εξαγωγών τυριών από το νησί, θυσιάζοντας την τοπική παραγωγή. Η προτεραιότητα της κυβέρνησης συμπυκνώθηκε στο να «απομονωθεί ο ιός στο νησί και πάμε κι όπου βγει», προκειμένου να μη θιγούν τα κέρδη και η εξωστρέφεια των 3-4 μονοπωλίων της φέτας που πραγματοποιούν εξαγωγές ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ» αναφέρει η ΕΟ του ΚΚΕ και προσθέτει:

«Η πολιτική αυτή διέπεται από πλήρη ανορθολογισμό και αμφισβήτηση των απαραίτητων μέτρων από το ίδιο το κράτος:

–Οι ισχυρισμοί περί «πρόληψης» καταρρέουν, καθώς στην κτηνιατρική υπηρεσία του νησιού υπηρετούν ελάχιστοι εργαζόμενοι που υπερβάλλουν εαυτόν, χωρίς καμία στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, ενώ οι απολυμάνσεις εξακολουθούν να γίνονται αποσπασματικά και με… «ωράριο».

–Η κυβέρνηση απορρίπτει διαρκώς το επιστημονικό εργαλείο του εμβολιασμού αλλάζοντας κάθε φορά τα προσχήματα. Την ίδια στιγμή, στην Κύπρο εφαρμόζεται εμβολιασμός για τον αφθώδη πυρετό από την πρώτη στιγμή εμφάνισής του, με αποτέλεσμα το δραστικό περιορισμό των θανατώσεων κοπαδιών. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι το ίδιο το κλιμάκιο κτηνιάτρων της ΕΕ που επισκέφθηκε τη Λέσβο τον περασμένο Απρίλιο είχε αναφερθεί στην ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής εμβολιασμού (κατασταλτικού και προστατευτικού). Αλλά και η Γαλλία, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ζωντανών βοοειδών στην ΕΕ, προχώρησε σε υποχρεωτικό εμβολιασμό 1 εκατομμυρίου ζώων στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τον έλεγχο της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, για την οποία ισχύουν αντίστοιχοι περιορισμοί σε περίπτωση εμβολιασμού.

Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση κομπάζει για «ματωμένα πλεονάσματα» ύψους 12 δισ. ευρώ (το 2025) και δαπανά δισεκατομμύρια για τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς, εμπαίζει τους κτηνοτρόφους μοιράζοντας ψίχουλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ για το γάλα που δεν διατέθηκε στην παραγωγή και για το γεγονός ότι δεν έσφαξαν το Πάσχα. Επιπλέον, υπάρχει χαώδης διαφορά στα ποσά των αποζημιώσεων μεταξύ Ελλάδας (μέχρι 250 ευρώ/πρόβατο) και Κύπρου (μέχρι 420 ευρώ/πρόβατο), ενώ δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό σχέδιο για την ανασύσταση των κοπαδιών».

Βάσει αυτών, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς τοποθετείται:

–απέναντι στην δραματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λέσβο και το γεγονός ότι τόσο η κυβέρνηση όσο κι η Περιφέρεια επικαλούνται ότι προωθούν την πολιτική της ΕΕ με αυτές τις τραγικές συνέπειες;

–στις δύο ταχύτητες και τις διαφορετικές πολιτικές διαχείρισης και αποζημιώσεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου;

–στην κατεπείγουσα ανάγκη για την άμεση και πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων στο 100% της ζημιάς, την εξασφάλιση του χαμένου εισοδήματός τους και τη χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου;»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ