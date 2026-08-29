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Ζελένσκι: Τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπενθύμισε την απαγόρευση αποθήκευσης πυρομαχικών κοντά σε κατοικίες, έπειτα από την νυκτερινή ρωσική επιδρομή κατά αποθήκης στην περιφέρεια του Κιέβου που προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 27 άνθρωποι.

«Υπάρχουν κανονισμοί, τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή σε άλλες περιοχές κατοίκησης. Ασφαλώς, θα εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα», δήλωσε μέσω του Χ.

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