MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τέσσερις νεκροί σε ουκρανικές επιθέσεις με drone σε Σεβαστούπολη και Μπελγκορόντ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από την Ρωσία ουκρανικής Χερσονήσου της Κριμαίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο διορισμένος από την Μόσχα κυβερνήτης.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην πόλη Μπελγκορόντ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι τοπικές αρχές.

Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 δευτερόλεπτα πριν

ΚΚΕ: Καταστροφική η διαχείριση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

ΠΑΙΔΕΙΑ 13 ώρες πριν

Αυξάνονται οι θέσεις μαθητείας στο Δημόσιο για αποφοίτους ΕΠΑΛ

ΔΕΘ 17 ώρες πριν

Η ΕΤΑΔ στην 90ή ΔΕΘ: Στο επίκεντρο η αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας και η αναβίωση του Κυβερνείου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κυρ. Μητσοτάκης: Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του ΕΣΥ αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μητσοτάκης από Πτολεμαΐδα: Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στον λιγνίτη, σας λέει ψέματα

ΖΩΔΙΑ 12 ώρες πριν

Σεπτέμβριος 2026: Ζόρικος μήνας για αυτά τα ζώδια – Είσαι ανάμεσά τους;