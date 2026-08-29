Τέσσερις νεκροί σε ουκρανικές επιθέσεις με drone σε Σεβαστούπολη και Μπελγκορόντ

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από την Ρωσία ουκρανικής Χερσονήσου της Κριμαίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο διορισμένος από την Μόσχα κυβερνήτης.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην πόλη Μπελγκορόντ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι τοπικές αρχές.

Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.