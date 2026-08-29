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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 70χρονος οδηγός του ΙΧ για τη σύγκρουση με μοτοσικλέτα στην οποία σκοτώθηκε ένας 20χρονος

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Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:40 στη συμβολή των οδών Μαρτύρων 2ας Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδαμερίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος. Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και ώρα 22:40, σε περιοχή του Χορτιάτη, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος άντρας, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

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