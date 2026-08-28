Μητσοτάκης από Κοζάνη: Μόνο η ΝΔ εγγυάται σταθερότητα – Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει

Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κοζάνη.

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασικό δίλημμα την επιλογή μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η ΝΔ αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προοπτική. «Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «απέναντί μας είναι κόμματα που έχουν μια αποστολή να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιπολίτευση δεν διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης. «Χωρίς σχέδιο, σαν να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με ένα μαγικό σχέδιο», είπε, εκτιμώντας παράλληλα ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν την κυβερνητική πορεία με βάση τόσο την εμπειρία όσο και τα αποτελέσματα.

«Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη ΝΔ ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς και να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ένα πολύ καλύτερο μέλλον», σημείωσε.

Στη ΔΕΘ το οικονομικό σχέδιο έως το 2030

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε, παράλληλα, ότι σε μία εβδομάδα, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον ευρύτερο προγραμματισμό έως το 2030.

«Σε μια εβδομάδα στη ΔΕΘ θα παρουσιάσω το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο αλλά και προγραμματισμό μέχρι το 2030», ανέφερε.

Όπως είπε, η ΔΕΘ αποτελεί ευκαιρία τόσο για την αποτίμηση της κυβερνητικής πορείας όσο και για την παρουσίαση των επόμενων στόχων. «Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό, τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς είμασταν στις δεσμεύσεις μας αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας ισχυρών οικονομικών βάσεων πριν από την κατανομή του παραγόμενου πλούτου στην κοινωνία. «Για να βοηθήσουμε την κοινωνία πρέπει να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια – για να μπορέσουμε να δώσουμε τον πλούτο στους πολίτες πρέπει να τον δημιουργήσουμε – αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα», σημείωσε.

«Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας», υπογράμμισε, ενώ αναφερόμενος στις προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ δήλωσε: «Είμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα».

«Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Δυτική Μακεδονία και στη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή μπορεί να περάσει σε μια νέα αναπτυξιακή περίοδο.

«Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «η απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε νωρίτερα από το 2019». Όπως είπε, «το 2019 εμείς εξασφαλίσαμε σημαντικούς πόρους ώστε να γίνει οργανωμένα για να εξασφαλίσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από πριν».

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασικό στόχο να παραμείνει ο πληθυσμός στην περιοχή και να δημιουργηθούν προοπτικές για τη νέα γενιά. «Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ, τα νέα παιδιά να έχουν προοπτική και ευκαιρίες απασχόλησης», είπε.

Μάλιστα, περιγράφοντας την εικόνα που διαμορφώνεται στη Δυτική Μακεδονία, υποστήριξε ότι η αρχική επιφυλακτικότητα έχει αρχίσει να υποχωρεί. «Η καχυποψία έχει αντικατασταθεί από συγκρατημένη αισιοδοξία», ανέφερε, εκτιμώντας πως «σε ένα χρόνο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από πριν ένα χρόνο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, κάνοντας ειδική μνεία στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Φτιάξαμε στη χώρα πάνω από 150 κέντρα υγείας με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης», δήλωσε, παρουσιάζοντας την ενίσχυση των υποδομών υγείας ως μέρος της συνολικότερης κυβερνητικής πολιτικής.

Για τη Δυτική Μακεδονία, σημείωσε ακόμη ότι «το σχέδιο της Δίκαιης Μετάβασης καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία».

«Η ΔΕΗ είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία»

Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του πρωθυπουργού στη ΔΕΗ και στον ρόλο της στην επόμενη ημέρα της περιοχής. «Η ΔΕΗ είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία», είπε, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση δεν αποχωρεί από την περιοχή αλλά συμμετέχει στη νέα αναπτυξιακή της προοπτική.

«Η ΔΕΗ δεν την εγκαταλείπει, αλλά εξασφαλίζει την ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την αναφορά του στην απασχόληση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η μετάβαση της περιοχής μπορεί τελικά να οδηγήσει σε καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας: «Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό – παραπάνω δουλειές από αυτές που χάθηκαν».