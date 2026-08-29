Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που άτομο βανδαλίζει έναν από τους πέντε νέους σταθμούς του μετρό – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Στόχος βανδαλισμού έγινε ένας από τους πέντε νέους σταθμούς της επέκτασης προς Καλαμαριά του μετρό Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Παρασκευής όταν τουλάχιστον ένα άτομο μετέβη στον σταθμό “Αρετσού” και έγραψε με σπρέι σε εξωτερικό τοίχο του σταθμού. Όπως φαίνεται και σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο δράστης του βανδαλισμού δεν κάλυψε καν το πρόσωπό του.
Σημειώνεται πως ο βανδαλισμός έγινε μόλις μία μέρα μετά τα εγκαίνια της επέκτασης της Καλαμαριάς και της απόδοσης της σε εμπορική λειτουργία.
H διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης προχώρησε σε καθαρισμό της μουτζούρας από τον εξωτερικό τοίχο του σταθμού.
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