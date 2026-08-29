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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Υπεύθυνη μουσικού φεστιβάλ στην Ασπροβάλτα κατέληξε με χειροπέδες για διατάραξης κοινής ησυχίας

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μία 20χρονη από το Μαρόκο συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα για διατάραξη κοινής ησυχίας στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί συνέλαβαν την 20χρονη η οποία ήταν προσωρινά υπεύθυνο μουσικού φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα στην περιοχή της Ασπροβάλτας, καθώς είχε θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικές συσκευές που αναπαρήγαγαν μουσική σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινή ησυχία των περιοίκων, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία.

Θεσσαλονίκη

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