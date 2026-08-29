Δέσποινα Βανδή για Βασίλη Μπισμπίκη: Κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά, μεταξύ μας υπάρχει βαθιά αγάπη

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη μίλησε η Δέσποινα Βανδή, επισημαίνοντας πως μεταξύ τους υπάρχει βαθιά αγάπη και ουσιαστική επικοινωνία. Παράλληλα, η τραγουδίστρια δήλωσε πως περισσότερα από όλα στη σχέση τους, απολαμβάνει το γεγονός πως κοιμούνται κάθε βράδυ αγκαλιά.

Η Δέσποινα Βανδή έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και στη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου και εξήγησε πώς έχει αλλάξει η ζωή της από τότε που ερωτεύτηκε τον ηθοποιό, ενώ αποκάλυψε όλα όσα θαυμάζει στον σύντροφό της.

«Υπάρχουν χαρά, βαθιά αγάπη και ουσιαστική επικοινωνία», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια για τις αλλαγές που παρατήρησε από τότε που μπήκε στη ζωή της ο Βασίλης Μπισμπίκης και πρόσθεσε πως η πιο όμορφη πλευρά της σχέσης τους, την οποία ο κόσμος δεν βλέπει είναι: «Το ότι κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά».

Η τραγουδίστρια, στη συνέχεια, περιέγραψε τα χαρακτηριστικά που την κερδίζουν καθημερινά στον χαρακτήρα του Βασίλη Μπισμπίκη: «Είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τον συνάνθρωπο, σέβεται τους φίλους του, μπορείς να ακουμπήσεις επάνω του, ο λόγος του είναι ντόμπρος, έχει αξίες και είναι ένας πολύ καλός πατέρας. Πέρα από αυτό, όμως, αγαπάω τον παρορμητισμό και τον αυθορμητισμό που έχει, γεγονός που κάνει τη ζωή μας πολύ ενδιαφέρουσα σε καθημερινή βάση. Είναι επίσης ένας άνθρωπος χωρίς δεύτερες σκέψεις. Με αλήθεια. Θαυμάζω, επίσης, το ταλέντο που έχει και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης», ανέφερε.

Στην ίδια συνέντευξη, η Δέσποινα Βανδή μίλησε επίσης για τη σχέση της με τα παιδιά της, τη Μελίνα και τον Γιώργο, που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Ντέμη Νικολαΐδη.

Όπως επισήμανε, πάντοτε τους αφιέρωνε τον ελεύθερο χρόνο της και η βοήθεια που είχε στο μεγάλωμά τους ήταν ελάχιστη: «Έχω υπέροχη σχέση με τα παιδιά μου και νιώθω πως όλος ο χρόνος που τους αφιέρωσα μέχρι να μεγαλώσουν ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει, βλέποντας πώς έχουν εξελιχθεί και οι δύο. Δεν ήταν εύκολο, όπως δεν είναι για κάθε εργαζόμενη μάνα. Ήμουν από πάνω τους σε κάθε στιγμή. Είχα μόνο μια μικρή βοήθεια για να μπορώ να κοιμάμαι τα πρωινά. Όλος μου ο ελεύθερος χρόνος ήταν αφιερωμένος σε αυτά. Σήμερα θαυμάζω δύο συγκροτημένα παιδιά, με υπέροχο ψυχικό κόσμο και με αξίες», είπε.