Κωνσταντοπούλου: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η μόνη Κοινοβουλευτική Ομάδα που δεν εγκατέλειψε το Κοινοβούλιο

Αποτίμηση της κοινοβουλευτικής παρουσίας της Πλεύσης Ελευθερίας κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας πως είναι η μόνη Κοινοβουλευτική Ομάδα που δεν εγκατέλειψε το Κοινοβούλιο.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, η Πλεύση Ελευθερίας ήταν παρούσα από την πρώτη ημέρα, αναδεικνύοντας τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και ασκώντας ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Όλοι οι Βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας πήραν τον λόγο, ενώ κατατέθηκαν συνολικά 7 Επίκαιρες Ερωτήσεις, 4 από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και 3 από τον Αλέξανδρο Καζαμία, για κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν απαντήσεις από την Κυβέρνηση.

Η παρουσία της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινοβουλευτική λειτουργία εμφανίζεται υποβαθμισμένη και ο Πρωθυπουργός περιφρονεί το Κοινοβούλιο και επιλέγει να μην προσέρχεται στην «Ώρα του Πρωθυπουργού», παρά την υποχρέωσή του βάσει του Κανονισμού της Βουλής.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέδειξε από το Βήμα της Βουλής τη στάση της Πλεύσης Ελευθερίας:

«Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η μόνη Κοινοβουλευτική Ομάδα που δεν εγκατέλειψε το Κοινοβούλιο που, ενώ είμαστε η μικρότερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα, επιμένουμε στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και που επιμένουμε να κάνουμε αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή και έξω στον δρόμο και στα κινήματα και σε κάθε πεδίο διεκδίκησης».

Στις 24 Αυγούστου 2026, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε τέσσερις Επίκαιρες Ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό για:

-τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση Siemens και τη στάση της Κυβέρνησης,

-την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, το δημόσιο χρέος, το δημόσιο χρήμα και το υπέρογκο χρέος της Νέας Δημοκρατίας,

-την πολιτική της Κυβέρνησης στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας,

-την έμφυλη βία, τις γυναικοκτονίες και την προστασία των παιδιών.

Από το 2023, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει καταθέσει συνολικά 170 Επίκαιρες Ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό, στις οποίες, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια, εκείνος δεν απαντά».

Ακολούθως σχολίασε πως: «Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Διότι, όπως πληροφορηθήκαμε στη Διάσκεψη των Προέδρων, ούτε αύριο θα προσέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής για την Ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι του έχω καταθέσει τέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις, συνολικά εκατόν εβδομήντα επίκαιρες ερωτήσεις στις οποίες δεν απαντά».

Ενώ πρόσθεσε πως:

«Η Πλεύση Ελευθερίας ήταν για άλλη μια φορά η Κοινοβουλευτική Ομάδα που κατέθεσε τις περισσότερες επίκαιρες ερωτήσεις. Αύριο από τις τρεις επίκαιρες ερωτήσεις συνολικά που θα συζητηθούν οι δύο είναι του Κοινοβουλευτικού μας Εκπροσώπου κ. Καζαμία και τη Δευτέρα από τις τέσσερις συνολικά επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν η μια είναι και πάλι του Κοινοβουλευτικού μας Εκπροσώπου κ. Καζαμία».

Η εικόνα της Βουλής αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στην παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την απουσία των Βουλευτών τόσο της Κυβέρνησης όσο και των κομμάτων της Αντιπολίτευσης από τη Βουλή:

«Η Νέα Δημοκρατία ποντάρει, όπως και ο καλός σας φίλος κ. Τσίπρας, στη διάλυση της κοινοβουλευτικής και δημοκρατικής λειτουργίας. Και τόσο πολύ ποντάρετε, που πια δεν έρχεται κανείς. Είπατε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που βρίσκει μεγάλη κοινωνική συναίνεση. Διαφωνούμε σ’ αυτό. Θα έρθω στο ζήτημα αυτό στη συνέχεια. Πού είναι οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής σας Ομάδας γι’ αυτό το νομοσχέδιο με τη μεγάλη κοινοβουλευτική συναίνεση;»