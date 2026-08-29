Μητσοτάκης: “Πώς το πράσινο γίνεται μπλε” – Το βίντεο της περιοδείας στη Δυτική Μακεδονία και η ατάκα για τη γραβάτα

«Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία», τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Instagram, όπου παραθέτει βίντεο από την περιοδεία του.

Στο βίντεο καταγράφονται στιγμιότυπα από τις επισκέψεις και τις επαφές που είχε ο πρωθυπουργός στην περιοχή.

Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η στιγμή κατά την οποία δείχνοντας μία γραβάτα, σχολιάζει χαμογελώντας: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».