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Μητσοτάκης: “Πώς το πράσινο γίνεται μπλε” – Το βίντεο της περιοδείας στη Δυτική Μακεδονία και η ατάκα για τη γραβάτα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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«Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία», τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Instagram, όπου παραθέτει βίντεο από την περιοδεία του.

Στο βίντεο καταγράφονται στιγμιότυπα από τις επισκέψεις και τις επαφές που είχε ο πρωθυπουργός στην περιοχή.

Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η στιγμή κατά την οποία δείχνοντας μία γραβάτα, σχολιάζει χαμογελώντας: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».

Δυτική Μακεδονία Μητσοτάκης

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