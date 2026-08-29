Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τραυματίστηκε από επίθεση σκύλου: “Είμαι ένας άνθρωπος 100 κιλά, κράτησα την ψυχραιμία μου”

Μια απρόσμενη περιπέτεια είχε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια της βόλτας του με τον σκύλο του, όταν δέχτηκε επίθεση από έναν μεγαλόσωμο σκύλο που, όπως ανέφερε ο ίδιος, πιθανότατα ήταν πίτμπουλ ή πρέσα κανάριο.

Ο επιχειρηματίας θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους όσα συνέβησαν, δημοσιεύοντας βίντεο στα social media στα οποία έδειξε τα τραύματα που υπέστη στα χέρια και στα πόδια.

Όπως περιέγραψε, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο άλλος σκύλος ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του και κινήθηκε προς τον δικό του σκύλο, τη «Love». Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προσπάθησε να μπει ανάμεσα στα δύο ζώα για να προστατεύσει το κατοικίδιό του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος από τη δύναμη της σύγκρουσης.

Λίγη ώρα πριν από την επίθεση, μάλιστα, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από τη βόλτα του, όπου εμφανιζόταν χαλαρός και κρατούσε από το λουρί τον σκύλο του. Μάλιστα, ζητούσε από τους followers του συνταγή για φανουρόπιτα, την οποία σκόπευε να φτιάξει όταν θα επέστρεφε στο σπίτι.

Λίγη ώρα μετά σημειώθηκε η επίθεση. Όπως θα τον ακούσετε να περιγράφει, στην προσπάθειά του να σώσει την αγαπημένη του «Love» από τα δόντια του άγριου σκύλου μπήκε μπροστά με αποτέλεσμα και τα δύο σκυλιά με τη φόρα τους να τον ρίξουν στο έδαφος και να τραυματιστεί.

«Ευτυχώς που ήμουν σε μια φάση και παρέμεινα ψύχραιμος. Κάποιος κύριος είχε ένα ελεύθερο σκυλί. Δεν ξέρω αν ήταν πίτμπουλ ή πρέσα κανάριο. Έφυγε με τα όσα να πέσει πάνω στη Λαβ, μπήκα μπροστά, με ρίξανε κάτω. Πονάει ο γοφός μου, το χέρι μου έχει πρηστεί φουλ. Φανταστείτε να ήταν κάποια κοπέλα με τον σκύλο της ή κάποιο μικρό σκυλάκι. Τι να πω σε τέτοιους ανθρώπους που έχουν τέτοια σκυλιά και δεν μπορούν να τα κουμαντάρουν και τα αφήνουν ελεύθερα» είπε.

Σε τρίτο βίντεο ανέφερε: «Έχω φάει χώματα, έπεσα με όλη μου την αριστερή πλευρά. Ήταν δύο σκυλιά 50 κιλών το καθένα. Θέλει τεράστια προσοχή. Είναι διαφορετική η ευθύνη όταν έχεις έναν σκύλο που είναι όπλο ουσιαστικά. Αυτός ο σκύλος αν δαγκώσει μπορεί να κάνει πραγματική ζημιά.

Είμαι ένας άνθρωπος 100 κιλά, κράτησα την ψυχραιμία μου, κάπως τον απώθησα. Εδώ στη γειτονιά περνάνε άνθρωποι που έχουν μικρότερα σκυλιά και γενικότερα, γυναίκες, κάποιες μανάδες».

«Τελικά η φανουρόπιτα θα μου φανερώσει και την υγεία γιατί μάλλον με βλέπω να πηγαίνω για πλάκα (ακτινογραφία) εδώ» είπε καταληκτικά δείχνοντας το χέρι του.