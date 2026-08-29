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Κύπρος: Πήγε να ανάψει τσιγάρο σε βενζινάδικο – Στο νοσοκομείο Λάρνακας με εγκαύματα δύο άτομα

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε πρατήριο καυσίμων σε κοινότητα της επαρχίας Λάρνακας. Δύο άνδρες, ηλικίας 32 και 38 ετών, μεταφέρθηκαν στο ΤΑΕΠ Λάρνακας, με τον 38χρονο να παραμένει για νοσηλεία λόγω εγκαυμάτων δεύτερου και τρίτου βαθμού σύμφωνα με το Sigma Live.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, ο 32χρονος βρισκόταν στο πρατήριο και ανεφοδίαζε το όχημά του με καύσιμα, όταν τον πλησίασε ο 38χρονος, έχοντας σβηστό τσιγάρο στο στόμα.

Ο 38χρονος επιχείρησε να ανάψει το τσιγάρο με αναπτήρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη και να ξεσπάσει φωτιά.

Κύπρος

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