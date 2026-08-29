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Θεσσαλονίκη: Κλειστό απόψε τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για το Flyover

Αρχείο Intime
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Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το Flyover.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την κοινοπραξία που υλοποιεί το Flyover, το Σάββατο 29/08/2026 από ώρα 23:00 έως τις 06:00 της επόμενης, θα εφαρμοσθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων, στο ύψος του ΔΑΚ του Αγ. Παύλου.

Συγκεκριμένα θα αποκλεισθούν οι κλάδοι εισόδου & εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την πληροφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Οδός

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