Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται στον Ψηφιακό Λιμένα της ΝΑ Ευρώπης

«Για δεκαετίες, η εξαιρετική ελληνική έρευνα έμενε στα συρτάρια. Σήμερα χτίζουμε μια «Γέφυρα Τεχνολογίας» μεταξύ εργαστηρίου και παραγωγής», τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Today Press» και στη δημοσιογράφο Μάρθα Λεκκάκου.

Και εξηγεί: «Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για Spin-offs και το Elevate Greece δίνουμε κίνητρα στους ερευνητές να επιχειρούν και να μετατρέπουν τη διανοητική ιδιοκτησία σε διεθνή προϊόντα. Με τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας ενισχύουμε τη σύνδεση των πατεντών με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Με τα προγράμματα «Ερευνώ- Καινοτομώ» και «Έξυπνη Μεταποίηση», χρηματοδοτούμε τη σύμπραξη επιχειρήσεων-πανεπιστημίων και την ενσωμάτωση AI και Ρομποτικής στη βιομηχανία».

Όπως επισημαίνει ο κ. Καλαφάτης: «Συνέργειες όπως το Κέντρο Ρομποτικής «ΗΡΩΝ», το Κέντρο Ημιαγωγών (HCCC), ο ΕΛΚΑΚ για την αμυντική καινοτομία και οι δράσεις του ΕΚΕΤΑ για τις ΜμΕ αλλάζουν το τοπίο. Παράλληλα, για την πλήρη ενοποίηση του οικοσυστήματος, προχωράμε στην εμβληματική μεταρρυθμιστική εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την ίδρυση του νέου Υπουργείου Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης & Καινοτομίας από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο».

Αναφερόμενος στη σύνδεση της ανάπτυξης με τις νέες τεχνολογίες ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τονίζει ότι: «Η Ελλάδα έχει ανατρέψει οριστικά το παλαιό μοντέλο χαμηλών προσδοκιών. Το εθνικό μας σχέδιο για το 2030 αντιμετωπίζει τη γνώση ως τον πολυτιμότερο ανανεώσιμο εθνικό μας πόρο. Δεν είμαστε πλέον παθητικοί καταναλωτές τεχνολογίας, αλλά ισότιμοι συνδιαμορφωτές των εξελίξεων». Όπως υπενθυμίζει ο κ. Καλαφάτης: «Από το 2019, οι συνολικές επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη αυξήθηκαν κατά 68% σε επτά χρόνια δηλ. από 2,2 δισ. ευρώ το 2018 σε 3,66 δισ. ευρώ στα τέλη του 2024 (1,54% του ΑΕΠ), κατατάσσοντας τη χώρα στην 4η θέση στην Ευρώπη σε κρατική χρηματοδότηση R&D».

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη ο Υφυπουργός τονίζει ότι: «Η Πατρίδα μας είναι από τις πρώτες χώρες που διαθέτουν Εθνικό Σχέδιο». Όπως επισημαίνει: «Πέρα από την εφαρμογή του AI Act αναπτύσσουμε εμβληματικές υποδομές: τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» και το εργοστάσιο ΤΝ «Pharos», ένα από τα επτά πρώτα AI Factories στην Ευρώπη. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε συνεργασίες (OpenAI, Google, Microsoft, Mistral AI), θεσμοθετήσαμε την Golden Visa για επενδύσεις σε ελληνικές startups και δημιουργήσαμε το Greek AI Startup Accelerator».

Μάλιστα όπως επισημαίνει ο Σταύρος Καλαφάτης: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις που ενσωματώνουν ΑΙ καταγράφουν τετραπλάσια παραγωγικότητα, ενώ η συστηματική χρήση ΑΙ αυξήθηκε κατά 55% σε έναν χρόνο. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα όμως είναι κοινωνικό: δημιουργήσαμε περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης αντιστρέφοντας το brain drain. Το 86% των νέων διδακτόρων παραμένει στην Ελλάδα ενώ τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν τη σταθερή αύξηση επαναπατρισμού επιστημόνων».

Μιλώντας για τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τονίζει ότι: «Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται στον Ψηφιακό Λιμένα της ΝΑ Ευρώπης. Μέσα από το Master Plan των 30 μεγάλων έργων για τη «Θεσσαλονίκη 2030», το οποίο είχα την ευθύνη να συντονίσω με κατεύθυνση του Πρωθυπουργού κατά τη θητεία μου στο ΥΜΑΘ, υλοποιούμε εμβληματικές υποδομές». Ο κ. Καλαφάτης αναφέρεται συγκεκριμένα, στο Thess INTEC, το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς με εξασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση 30,33+ εκατ. ευρώ (Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030), προσελκύοντας συνολικές επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ και δημιουργώντας άνω των 7.000 θέσεων εργασίας. Και στις Υποδομές του ΕΚΕΤΑ , όπως το “AI Nucleus” (>2 εκατ. €), οι νέες εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ 2.0 στη Θέρμη, το “The Factory” στο Λάκκωμα και το σχεδιαζόμενο Mega Data Center της ΔΕΗ στην Κοζάνη (>2 δισ. €).

Όπως υπογραμμίζει: «Το τοπικό οικοσύστημα μετασχηματίζεται εντυπωσιακά: οι εταιρείες τεχνολογίας τριπλασιάστηκαν, οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι δεκαπλασιάστηκαν (>7.000), ιδρύθηκαν 44 spin-offs (και έπονται 17) ενώ η οικονομική δραστηριότητα ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ συνεισφέροντας στο τοπικό ΑΕΠ. Σε συνδυασμό με τα 3 ΑΕΙ της πόλης, τους τεχνολογικούς κολοσσούς (Pfizer, Deloitte, Accenture, Deutsche Telekom) και φορείς όπως το ΝΟΗΣΙΣ και η ΑΖΚ, η Θεσσαλονίκη αλλάζει στην πράξη και μετατρέπεται σε ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας, τεχνολογίας και ανάπτυξης δημιουργώντας νέες, καλοπληρωμένες δουλειές για τα παιδιά μας», επισημαίνει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.