Παρουσία Σαββίδη η προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο

Στην προπόνηση του ΠΑΟΚ βρέθηκε ο Ιβάν Σαββίδης, συνοδευόμενος από τους γιους του Γιώργο και Νίκο Σαββίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του inpaok.com, ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ μίλησε στους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου, για το ότι έχει γίνει μέχρι τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά και ενόψει της συνέχεια της ομάδας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ο Ιβάν Σαββίδης, θέλησε να «ντοπάρει» ψυχολογικά τους παίκτες του Δικεφάλου, όχι μόνο ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο, αλλά και των δύσκολων αγώνων που ακολουθούν για τους «ασπρόμαυρους».

Ο Ιβάν Σαββίδης μαζί με τους γιους του Νίκο και Γιώργο, φρόντισε να δείξει ότι βρίσκεται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, κάνοντας το με την φυσική του παρουσία στην προπόνηση του Σαββάτου και μια μέρα πριν το ματς με τον Ατρόμητο.