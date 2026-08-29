Θεσσαλονίκη: 168 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε ένα βράδυ στη Θέρμη – Τρεις συλλήψεις, ακινητοποιήθηκαν 48 οχήματα

Βροχή έπεσαν οι καμπάνες του ΚΟΚ σε οδηγούς μέσα σε διάστημα λίγων ωρών στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων (πεζών και οχημάτων), στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό -όπως αναφέρει η Αστυνομία- από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα τα ξημερώματα τροχονόμοι πραγματοποίησαν ειδική εξόρμηση για ελέγχους οχημάτων, στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης, βεβαιώνοντας συνολικά (168) παραβάσεις και συγκεκριμένα:

(26) για παραβίαση ορίου ταχύτητας.

(17) για εκπομπές θορύβου.

(5) για καυσαέρια (Κ.Ε.Κ.).

(25) για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

(17) για στέρηση άδειας οδήγησης.

(6) για χρήση φιμε μεμβρανών.

(1) για περίπτωση με ένδειξη μέθης.

(1) για παραβίαση πινακίδας ΣΤΟΠ.

(2) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

(5) για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

(5) για έλλειψη σύνεσης και προσοχής

(1) για επικίνδυνους ελιγμούς.

(7) για παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής.

(2) για χρήση κινητού τηλεφώνου.

(3) παραβάσεις σε Ε.Π.Η.Ο.

(4) για ΚΤΕΟ.

(41) λοιπές παραβάσεις,

ενώ προχώρησαν στην ακινητοποίηση (48) οχημάτων.

Επιπρόσθετα, κατά τους ελέγχους συνελήφθησαν τρία (3) άτομα για παράβαση του Κ.Ο.Κ. με χαρακτηριστική την περίπτωση σύλληψης 25χρονου ημεδαπού, ο οποίος, βραδινές ώρες χθες (28-08-2026), κατελήφθη να οδηγεί δίκυκλο στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης, ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς και να αγνοεί σήμα στάσης προς έλεγχο που του έγινε από ένστολο αστυνομικό.

Στους παραβάτες οδηγούς επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.