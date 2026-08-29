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“Ίδια χρώματα, ίδια πίστη”: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε στα σερβικά τον Ούγκρεσιτς – Το εντυπωσιακό βίντεο

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Παίκτης της ΠΑΟΚ είναι ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, καθώς οι ασπρόμαυροι ανακοίνωσαν την απόκτηδη του Σέρβου χαφ.

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς έβγαλε τα ασπρόμαυρα της Παρτίζαν για να φορέσει αυτά του ΠΑΟΚ, όπως κατέδειξε το εντυπωσιακό βίντεο της ελληνικής ομάδας στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου μεταγραφικού της αποκτήματος.

Όπως αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Ο Σέρβος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2031.

Γεννημένος τον Ιούλιο του 2006, ο ύψους 1,88μ. μέσος Όγκνιεν Ούγκρεσιτς είναι προϊόν των ακαδημιών της Παρτίζαν, αρχηγός στην ομάδα του Βελιγραδίου, με παρουσία τόσο στις μικρές Εθνικές ομάδες της Σερβίας όσο και στην Εθνική ανδρών.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στην ακαδημία Μλάντι Βούκοβι και σε ηλικία μόλις οκτώ ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Παρτίζαν. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα της Παρτίζαν στις 8 Δεκεμβρίου 2024 και στις 27 Απριλίου 2025 πέτυχε το πρώτο του γκολ, απέναντι στη Ραντνίτσκι.

Τον Ιούλιο του 2025 άρχισε να αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία. Στον πρώτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, σκόραρε στη νίκη της Παρτίζαν επί της AEK Λάρνακας (2-1), παρότι στη συνέχεια οι Σέρβοι αποκλείστηκαν στα πέναλτι.

Ο Ούγκρεσιτς έχει εκπροσωπήσει τη Σερβία σε επίπεδο Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ21, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του με την ανδρική Εθνική Σερβίας, στην επικράτηση με 3-1 επί της Ανδόρας»

ΠΑΟΚ

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