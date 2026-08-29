Τσουκαλάς: Δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς

Κριτική στην κυβέρνηση και ειδικά στον πρωθυπουργό, άσκησε με δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπροσώπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο e-ptolemaios.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε:

«Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ντροπή εμφανίστηκε στη Δυτική Μακεδονία επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής, τα έργα ύψους πολλών εκατομμυρίων που υποσχόταν μετά την απολιγνιτοποίηση και ακόμη μένουν στα χαρτιά, όπως πιστοποιεί η Κομισιόν, είναι μια αυταπάτη.

Ότι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν καταλάβει πόσο τους «ευεργέτησε».

Ας ξέρει, όμως, ότι η αλαζονεία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη.

Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για μάχες «οπισθοφυλακών».

Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ.

Ποιες «πλατείες» θυμάται ο κ. Μητσοτάκης; Αυτές των Ζαππείων της αυταπάτης και του εμπαιγμού;

Θυμάται ποια «στάση ευθύνης» απέναντι στους πολίτες κράτησε ο ίδιος το 2010, όταν η χώρα παραδόθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο χείλος της χρεοκοπίας;

Ψιλά γράμματα για έναν Πρωθυπουργό και ένα σύστημα εξουσίας που μπροστά στο μικροκομματικό τους συμφέρον και τη βουλιμία της καρέκλας, δεν έχουν κανέναν φραγμό.

Ακούσαμε πάλι την καραμέλα του «λεφτόδεντρου της παροχολογίας» από τον Πρωθυπουργό της ακρίβειας που έχει αναγάγει τον πληθωρισμό σε εργαλείο κερδοσκοπίας σε βάρος των πιο αδύναμων και της μεσαίας τάξης, αλλά όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση υποσχόταν οριζόντια μείωση ΦΠΑ και πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.

Η ώρα της πολιτικής αλλαγής έρχεται, κ. Μητσοτάκη.

Το ΠΑΣΟΚ έχει το προοδευτικό πρόγραμμα και τους ανθρώπους να αλλάξει σελίδα η χώρα. Πάνω απ’όλα όμως δεν έχει εξαρτήσεις».