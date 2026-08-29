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Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν 70χρονο για να του κλέψουν χρυσό σταυρό – Συνελήφθη 15χρονος

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για ληστεία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος συνελήφθη καθώς ενεργώντας, από κοινού, με τρία ακόμη άτομα που αναζητούνται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αφού πλησίασαν έναν 70χρονο πεζό στην περιοχή του κέντρο της πόλης, με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν χρυσή αλυσίδα με σταυρό.

Σημειώνεται ότι, ο συλληφθείς διέφυγε από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, ενώ τα αφαιρεθέντα χρυσαφικά παραδόθηκαν στον παθόντα.

Θεσσαλονίκη

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