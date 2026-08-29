Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Η ερωτική εξομολόγηση στον Φώτη Μπενάρντο για τα 13 χρόνια από το πρώτο τους ραντεβού

Μια ξεχωριστή επέτειο γιορτάζουν σήμερα 29 Αυγούστου η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και οΦώτης Μπερνάντο, καθώς συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από το πρώτο τους ραντεβού.

Η ηθοποιός και ο μουσικός γνωρίστηκαν μέσα από την κοινή τους αγάπη για τη ροκ μουσική. Όπως έχει αποκαλύψει στο παρελθόν η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, είχαν κοινούς γνωστούς, ενώ εκείνη γνώριζε ήδη και θαύμαζε τον Φώτη Μπενάρντο ως καλλιτέχνη. Αρχικά άρχισαν να ανταλλάσσουν απόψεις για τη μουσική μέσω διαδικτύου και κάποια στιγμή αποφάσισαν να συναντηθούν. Εκείνος ο πρώτος καφές, όπως η ίδια έχει πει, κράτησε έξι ώρες και αποτέλεσε την αρχή της κοινής τους ζωής, την οποία απολαμβάνουν μέχρι και σήμερα.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, οι δυο τους έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια με τις δυο κόρες τους Λυδία και Ηλέκτρα, όμως δεν έχουν εγκαταλείψει μια ιδιαίτερα ρομαντική παράδοση: κάθε χρόνο, την ίδια ώρα, επιστρέφουν στο μέρος όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο τους ραντεβού, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και κάνουν τον δικό τους απολογισμό.

Με αφορμή τη φετινή επέτειο, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου δημοσίευσε τμια σειρά από νέες φωτογραφίες με τον σύζυγό της. Σε μία από αυτές, μάλιστα, οι δυο τους δείχνουν τις βέρες τους στον φωτογραφικό φακό. Ανάμεσα στις εικόνες η ηθοποιός πρόσθεσε και ένα μήνυμα για τη συντροφικότητα: «Παντρέψου έναν άνδρα που λέει πράγματα όπως: “Είναι καλά το μωρό μου;”, “Είμαι τόσο περήφανος για σένα. Ήξερα ότι μπορούσες να τα καταφέρεις”, “Δεν είσαι μόνη. Θα είμαι στο πλευρό σου, ό,τι κι αν συμβεί”».

Ενώ, στη λεζάντα της ανάρτηση η Πηνελόπη Αναστασοπούλου θέλησε να μοιραστεί μερικές από τις πρώτες σκέψεις που έκανε όταν είδε τον Φώτη Μπενάρντο για πρώτη φορά από κοντά.

«13 χρόνια απ’το πρώτο μας ραντεβού… Κάθε χρόνο, την ίδια ώρα ξαναβγαίνουμε ραντεβού στο ίδιο μέρος, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και κάνουμε τον απολογισμό μας. Και κάθε χρόνο καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα.

Αγαπιόμαστε βαθιά, θαυμάζουμε ο ένας τον άλλο, σεβόμαστε τα ελαττώματα ο ένας του άλλου και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γινόμαστε καλύτεροι… ο ένας για τον άλλο και πλέον και οι δυο μαζί για τα κορίτσια μας.

Σ’ αγαπώ φως της ζωής μου. Σ’ έβλεπα να με πλησιάζεις σαν σήμερα πριν 13 χρόνια και το ένα λεπτό που έκανες να διασχίσεις το δρόμο, έλεγα από μέσα μου, αυτός είναι, χωρίς καμία αμφιβολία. Είχα δίκιο ….», έγραψε χαρακτηριστικά η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στη λεζάντα της ανάρτησής της.