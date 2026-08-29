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Πρόστιμο 1.500 ευρώ για οδηγό και επιβάτες -Ποια καθημερινή συνήθεια πρέπει να κόψουμε

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THESTIVAL TEAM

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Το «ταριφόχερο» έξω από το ανοιχτό παράθυρο να κρατάει αναμμένο τσιγάρο: Μία από τις πιο γνώριμες εικόνες των ελληνικών δρόμων αφορά μια συνήθεια που μπορεί πλέον υπό συγκεκριμένες συνθήκες να οδηγήσει σε πολύ υψηλά πρόστιμα.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον αντικαπνιστικό Νόμο 4633/2019, απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε όλα τα οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, όταν σε αυτά επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Σε όχημα ιδιωτικής χρήσης, το πρόστιμο έχει οριστεί στα 1.500 ευρώ και δεν αφορά μόνο τον οδηγό, αλλά και οποιονδήποτε από τους επιβάτες ανάψει τσιγάρου παρουσία ανηλίκου κάτω των 12 ετών.

Στην περίπτωση φυσικά που πρόκειται για όχημα δημόσιας χρήσης, εκτός από την κατακραυγή που πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ο παραβάτης θα έρθει αντιμέτωπος με το διπλάσιο χρηματικό πρόστιμο, δηλαδή 3.000 ευρώ.

Το πρόστιμο των 3.000 ευρώ συνοδεύεται και από την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν μήνα ανά διαπιστωθείσα παράβαση, κάτι που σημαίνει ότι αν εντοπιστούν, για παράδειγμα, δύο επιβάτες που καπνίζουν, το διάστημα αφαίρεσης του διπλώματος διπλασιάζεται.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι η απαγόρευση καπνίσματος και το πρόστιμο των 1.500 ή των 3.000 ευρώ δεν συνδέεται με εκείνο της απόρριψης του τσιγάρου από το αυτοκίνητο.

Η ρίψη του τσιγάρου στο περιβάλλον τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 40 ημέρες, με την Πυροσβεστική Διάταξη και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να προβλέπουν κλιμακούμενα πρόστιμα ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου (ανάλογα την περιοχή που πετάξατε τη “γόπα” και την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς).

Πηγή: carandmotor.gr

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