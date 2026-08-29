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Μίνα Ράλλη: Nιώθω ευγνωμοσύνη που η ζωή μού επέτρεψε να ακολουθήσω και τα δυο όνειρα μου

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Η Μίνα Ράλλη παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη συνάδελφο της, Πολυξένη Καραμίχα και το ένθετο Real life αυτή την εβδομάδα.

Μέσα σε όλα, δε, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της ΕΡΤ αναφέρθηκε στην απόφαση να μετακινηθεί από τη νομική στη δημοσιογραφία αλλά και τη βοήθεια που της προσφέρει σήμερα η νομική σκέψη.

Από τη νομική στη δημοσιογραφία. Τι σε έκανε να αλλάξεις πορεία;

Η Νομική Αθήνας ήταν ένα μεγάλο όνειρο ζωής και παραμένει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας μου. Η δημοσιογραφία ήταν βαθύτερη εσωτερική ανάγκη. Ήθελα να βρίσκομαι κοντά στα γεγονότα, στους ανθρώπους, να αφουγκράζομαι τον παλμό της κοινωνίας.

Ήθελα να βρίσκομαι εκεί όπου γράφεται η Ιστορία. Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω ευγνωμοσύνη που η ζωή μού επέτρεψε να ακολουθήσω και τα δυο όνειρα μου.

Σε έχει βοηθήσει η νομική σκέψη στην άσκηση της δημοσιογραφίας;

Η νομική παιδεία έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη δισκογραφία. Με έμαθε να αναλύω τα γεγονότα με ψυχραιμία, να αξιολογώ κάθε πληροφορία με κριτική σκέψη και να αναζητώ πάντα την ουσία πίσω από την είδηση με αίσθημα δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι ανεκτίμητο εφόδιο για έναν δημοσιογράφο.

Μίνα Ράλλη

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