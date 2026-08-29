Μάριος Φραγκούλης: “Θέλω να αποδείξω ποιος είμαι εγώ” – Η σύγκριση με τον Παβαρότι

Η σύγκριση με έναν από τους σπουδαιότερους τενόρους όλων των εποχών ήταν για τον Μάριο Φραγκούλη αναμφίβολα μια μεγάλη τιμή, ταυτόχρονα όμως αποτέλεσε και ένα βάρος που τον ακολούθησε από τα πρώτα χρόνια της πορείας του.



Ο γνωστός καλλιτέχνης, με αφορμή τις καλοκαιρινές μουσικές του εμφανίσεις, μίλησε στην εκπομπή «Ένας και ένας» του ΕΡTnews και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική του διαδρομή, στα πρόσωπα που τον επηρέασαν και στην ανάγκη του να διαμορφώσει τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Όπως εξήγησε, από πολύ νωρίς είχε την πεποίθηση πως κάθε καλλιτέχνης οφείλει να διατηρεί τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα και να μην προσπαθεί να γίνει κάποιος άλλος.

«Πάντα πίστευα ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, τα δικά του πιστεύω, τη δική του ιδιαιτερότητα. Πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν κάποιος άλλος».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μάριος Φραγκούλης αναφέρθηκε και στον Λουτσιάνο Παβαρότι, με τον οποίο αρκετοί θέλησαν να τον συγκρίνουν κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Για τον ίδιο, ωστόσο, η καλλιτεχνική πορεία δεν μπορεί να βασίζεται σε συγκρίσεις.

«Δεν μπορώ να είμαι ο Παβαρόττι. Είχα, βέβαια, και γω ινδάλματα. Αγαπούσα πάρα πολύ τον Μάριο Λάντσα, γιατί είχα δει μια ταινία που λεγόταν “Καρούζο” που έπαιζε τον Ενρίκο Καρούζο και τρελαινόμουν για τη φωνή του. Μου άρεσε πάρα πολύ ένας νέος, τόσο ωραίος που τραγουδούσε και έπαιζε όλους αυτούς τους ρόλους».

Τα δικά του μουσικά πρότυπα υπήρξαν σημαντικό κομμάτι της διαμόρφωσής του. Οι μεγάλες φωνές που θαύμαζε δεν λειτούργησαν ως καλούπια στα οποία προσπάθησε να χωρέσει, αλλά ως πηγή έμπνευσης και αφετηρία για να αναζητήσει τη δική του φωνή.

Ο ίδιος αναγνωρίζει πως η σύγκριση με τον Παβαρότι αποτελεί κολακευτικό στοιχείο, όμως ξεκαθαρίζει ότι ο προσωπικός του στόχος είναι διαφορετικός: να αναγνωρίζεται για αυτό που πραγματικά είναι ως καλλιτέχνης.

«Είναι σίγουρα τιμητικό να με συγκρίνουν με τον Παβαρότι αλλά θέλω να αποδείξω ποιος είμαι εγώ» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μάριος Φραγκούλης στην εβδομαδιαία εκπομπή του ΕΡΤnews.

Πίσω από τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα βρίσκονται, άλλωστε, πολλές διαφορετικές επιρροές. Εκτός από τα διεθνή μουσικά πρότυπα που τον σημάδεψαν, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής.

«Αυτά τα ινδάλματα, αυτοί οι τεράστιοι τραγουδιστές με βοήθησαν, όπως και καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Μεγάλωσα με τον Γιώργο Νταλάρα, με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Μάνο Χατζιδάκι».