Νέα ταυτότητα: Τι πρέπει να κάνετε μετά την παραλαβή της

Η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας μπορεί να φαίνεται ότι ολοκληρώνεται με την παραλαβή της, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες ακόμη ενέργειες που χρειάζονται προσοχή. Η αλλαγή της ταυτότητας συνεπάγεται και επικαιροποίηση των στοιχείων του πολίτη σε υπηρεσίες και συναλλαγές της καθημερινότητας.

Από τις 3 Αυγούστου 2026, ο ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει ότι η παλαιού τύπου μπλε αστυνομική ταυτότητα δεν αναγνωρίζεται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα δεν μπορούν να τη χρησιμοποιούν για ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμη και εντός της Ζώνης Σένγκεν.

Στο εσωτερικό της χώρας, πάντως, οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν για τις συναλλαγές στην Ελλάδα και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές συναλλαγές.

Ωστόσο, η μη έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε τραπεζικές συναλλαγές, ασφαλιστήρια συμβόλαια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Ποιους πρέπει να ενημερώσετε

Μετά την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να εξετάσουν την επικαιροποίηση των στοιχείων τους σε:

Τράπεζες: Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω e-banking ή με επίσκεψη σε κατάστημα.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω e-banking ή με επίσκεψη σε κατάστημα. Ασφαλιστικές εταιρείες: Χρειάζεται επικαιροποίηση των στοιχείων στα συμβόλαια αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας ή ζωής.

Χρειάζεται επικαιροποίηση των στοιχείων στα συμβόλαια αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας ή ζωής. Παρόχους κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ: Η διαδικασία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή σε κατάστημα.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή σε κατάστημα. Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και πάροχοι φυσικού αερίου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.

ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και πάροχοι φυσικού αερίου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές. Εργοδότες: Ενδέχεται να απαιτείται η κατάθεση αντιγράφου της νέας ταυτότητας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στο λογιστήριο.

Ενδέχεται να απαιτείται η κατάθεση αντιγράφου της νέας ταυτότητας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στο λογιστήριο. Εφαρμογές πληρωμών: Σε υπηρεσίες όπως η Viva Wallet και η Revolut μπορεί να ζητηθεί η ανάρτηση φωτογραφιών και των δύο όψεων της νέας ταυτότητας.

Τι γίνεται αυτόματα με το Δημόσιο

Για τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Εθνικό Μητρώο Πολιτών, η διαδικασία είναι διαφορετική.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, η Ελληνική Αστυνομία καταχωρεί τα στοιχεία του πολίτη στο Μητρώο μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έτσι, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι διασυνδεδεμένες με το Μητρώο ενημερώνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο για την αλλαγή των στοιχείων.