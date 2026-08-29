Νετανιάχου: Καταδικάζει τη βία Ισραηλινών εποίκων σε Κούσρα και Τζαλούντ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε σήμερα μια σπάνια κριτική στους Ισραηλινούς εποίκους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καταγγέλλοντας “εγκληματικές πράξεις βίας” που διαπράχθηκαν σε δύο παλαιστινιακά χωριά.



“Καταδικάζω έντονα τις εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν στα χωριά Κούσρα και Τζαλούντ από μια χούφτα ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, προκαλούν μεγάλη ζημιά στην εβραϊκή κοινότητα που σέβεται τους νόμους, εμποδίζουν την δράση του Τσαχάλ (ισραηλινού στρατού) στην εκτέλεση των αποστολών του και βλάπτουν τη θέση του Ισραήλ στον κόσμο”, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση.



Στην πρώτη του δημόσια δήλωση για το χωριό Κούσρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι καταδικάζει τη βία στο χωριό αυτό αλλά και στο Τζαλούντ, αναφερόμενος σε ένα ξεχωριστό περιστατικό σε γειτονικό χωριό.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προηγουμένως ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να καταδικάσει δημόσια τους εποίκους αυτούς που είχαν πολιορκήσει Παλαιστίνιους στα σπίτια τους, δήλωσαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters πριν από περίπου δύο εβδομάδες.



Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ήδη κατηγορήσει μια “περιθωριακή μειοψηφία” για τη βία των εποίκων, χαρακτηρισμός που αμφισβητείται από τα συμπεράσματα ομάδων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έρευνα του ΟΗΕ τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι οι ισραηλινές αρχές εμπλέκονται άμεσα σε επιθέσεις εποίκων που έχουν σκοτώσει, τραυματίσει και εκτοπίσει Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η ισραηλινή αποστολή στη Γενεύη απέρριψε τα ευρήματα της έκθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ