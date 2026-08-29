MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Καταδικάζει τη βία Ισραηλινών εποίκων σε Κούσρα και Τζαλούντ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε σήμερα μια σπάνια κριτική στους Ισραηλινούς εποίκους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καταγγέλλοντας “εγκληματικές πράξεις βίας” που διαπράχθηκαν σε δύο παλαιστινιακά χωριά.


“Καταδικάζω έντονα τις εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν στα χωριά Κούσρα και Τζαλούντ από μια χούφτα ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, προκαλούν μεγάλη ζημιά στην εβραϊκή κοινότητα που σέβεται τους νόμους, εμποδίζουν την δράση του Τσαχάλ (ισραηλινού στρατού) στην εκτέλεση των αποστολών του και βλάπτουν τη θέση του Ισραήλ στον κόσμο”, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση.


Στην πρώτη του δημόσια δήλωση για το χωριό Κούσρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι καταδικάζει τη βία στο χωριό αυτό αλλά και στο Τζαλούντ, αναφερόμενος σε ένα ξεχωριστό περιστατικό σε γειτονικό χωριό.


Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προηγουμένως ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να καταδικάσει δημόσια τους εποίκους αυτούς που είχαν πολιορκήσει Παλαιστίνιους στα σπίτια τους, δήλωσαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters πριν από περίπου δύο εβδομάδες.


Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ήδη κατηγορήσει μια “περιθωριακή μειοψηφία” για τη βία των εποίκων, χαρακτηρισμός που αμφισβητείται από τα συμπεράσματα ομάδων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έρευνα του ΟΗΕ τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι οι ισραηλινές αρχές εμπλέκονται άμεσα σε επιθέσεις εποίκων που έχουν σκοτώσει, τραυματίσει και εκτοπίσει Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η ισραηλινή αποστολή στη Γενεύη απέρριψε τα ευρήματα της έκθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βενιαμίν Νετανιάχου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Tσάπαλος: Πακέτο ΔΕΘ ενός δισ. για το 2027 και μέτρα σε βάθος τετραετίας από την κυβέρνηση

LIFESTYLE 49 λεπτά πριν

Αντώνης Μυριαγκός: Αν κοιτάξουμε πίσω μας, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κομμάτια που με έναν τρόπο συνδέονται μεταξύ τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Άννα Καραμανλή στην Κοζάνη: Παρουσίαση της νέας τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Έβρος: Σύλληψη αλλοδαπού διακινητή μεταναστών που μετέφερε έξι αλλοδαπούς

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 56 λεπτά πριν

ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης