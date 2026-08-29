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Γουρούνα έπεσε σε χαράδρα στο Ηράκλειο – Δύο τραυματίες

Αρχείο Intime
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (29/8) στην περιοχή της Αχλάδας στο Ηράκλειο, όταν γουρούνα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε χαράδρα.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το cretalive.gr. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τους τραυματίες, προκειμένου να τους μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο τραυματίες φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

Ηράκλειο

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