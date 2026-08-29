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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λιβαδειά: Είπαν ότι είναι αστυνομικοί και την έπεισαν να βγάλει έξω σε σακούλα 70.000€ για να πιάσουν τους απατεώνες!

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Η φαντασία και το θράσος των απατεώνων δεν περιγράφονται. Στόχος όπως πάντα ηλικιωμένα ανυποψίαστα άτομα που κυρίως διαμένουν μόνα τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport αυτή τη φορά οι απατεώνες ξεπέρασαν και τον εαυτό τους, αφού αρχικά τηλεφώνησαν σε μια ηλικιωμένη στη Λιβαδειά ως «εφοριακοί» και όταν η γυναίκα διέκοψε την τηλεφωνική επικοινωνία γιατί κάτι υποψιάστηκε, μετά από λίγο τηλεφώνησαν ξανά σε συγγενικό της πρόσωπο, λέγοντας ότι είναι αστυνομικοί και ότι θέλουν τη βοήθειά τους να πιάσουν τους απατεώνες.

Έτσι η ηλικιωμένη πείστηκε να βγάλει τα 70.000 ευρώ σε μια μαύρη σακούλα και να την βγάλει έξω στην αυλή, ώστε να είναι το δόλωμα για τους απατεώνες και να τους συλλάβουν οι αστυνομικοί.

Οι απατεώνες πέρασαν σαν κύριοι με το μαύρο BMW της φωτογραφίας, πήραν τη σακούλα με τα 70 χιλιάρικα και εξαφανίστηκαν.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς μετά από έρευνα που έκαναν κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο με το οποίο κινήθηκαν οι δράστες και σε επιχείρηση που έγινε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών και της Ο.Π.ΔΙ. της ίδιας Υπηρεσίας, κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν από τους απατεώνες.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του, καθώς και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- κινητά τηλέφωνα, -3- κάρτες τραπεζών και το χρηματικό ποσό των -750- ευρώ. Επίσης, κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της εν λόγω απάτης.

Όπως συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κλοπή, διακεκριμένη φθορά και άλλα αδικήματα.

Απάτη Λιβαδειά

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