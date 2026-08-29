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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κοζάνη: Συνελήφθησαν ένας 18χρονος και ένας ανήλικος για απάτες με τη μέθοδο της απασχόλησης

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 18χρονου και ενός ανήλικου προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βοΐου Κοζάνης, στη Σιάτιστα, για υπόθεση απάτης με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Οι συλληφθέντες φέρονται να απέσπασαν την προσοχή 56χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος τεχνολογίας και να φωτογράφισαν με κινητό τηλέφωνο τους κωδικούς δύο καρτών PAY SAFE, συνολικής αξίας 100 ευρώ, χωρίς να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό.

Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν λίγο αργότερα στη Σιάτιστα και τους συνέλαβαν. Από την έρευνα προέκυψε ότι στις 9 Ιουλίου 2026, στην Πτολεμαΐδα, με την ίδια μέθοδο, απέσπασαν από 42χρονη τον κωδικό κάρτας PAY SAFE αξίας 150 ευρώ.

Σύμφωνα με την προανάκριση, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται ακόμη σε εννέα παρόμοιες περιπτώσεις απάτης σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και σε τρεις περιπτώσεις κλοπών, για τις οποίες έχουν σχηματιστεί σχετικές δικογραφίες.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Βοΐου Κοζάνης, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνη.

Κοζάνη

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