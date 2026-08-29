Δημήτρης Κόκοτας: Το συγκινητικό αντίο από την κουνιάδα του – “Αυτό το αυτόγραφο ήταν το μεγαλύτερο δώρο”

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, την Τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και οι δικοί του άνθρωποι παραμένουν συντετριμμένοι. Ανάμεσά τους και η κουνιάδα του αείμνηστου τραγουδιστή, που θέλησε να τον αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο. Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, στην οποία προσπάθησε να «χωρέσει» σκέψεις και συναισθήματα.

Η κουνιάδα του καλλιτέχνη που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή, «έντυσε» την ανάρτηση με δύο κοινές φωτογραφίες τους. Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ο αγαπημένος της τραγουδιστής. Σε μια νυχτερινή έξοδο της αδερφής της, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, την είχε παρακαλέσει να της φέρει ένα αυτόγραφο από εκείνον. Αυτό το αυτόγραφο, έπαιξε όπως αποδείχθηκε, έγραψε τη δική του ιστορία.

Υπήρξε αιτία για να γνωριστούν και στη συνέχεια να γίνουν ζευγάρι, ο Δημήτρης Κόκοτας με την αδερφή της. Η αδερφή της Κατερίνας Πετράκη έγραψε στο συγκινητικό της μήνυμα: «Ήμουν 10 χρόνων όταν ένα βράδυ που έφευγε η αδερφή μου για τη βραδινή της έξοδο την παρακαλούσα να μου φέρει ένα αυτόγραφο από το νυχτερινό κέντρο που θα πήγαινε, από τον Δημήτρη Κόκοτα.

Αυτό το αυτόγραφο έμελλε να είναι και το μεγαλύτερο δώρο που έκανα ή θα κάνω ποτέ στην αγαπημένη μου αδερφή. Την έφερα κοντά με τον Δημήτρη της που στη συνέχεια έγινε ο ο Δημήτρης “μας”. Για εμένα ο Δημήτρης δεν ήταν απλά ο άντρας της αδερφής μου.

Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, ο “γαμπρουλης” μου όπως τον φώναζα και εκείνος με έλεγε “κουνιαδουλα” του και με έκανε μια σφιχτή αγκαλιά. Εκείνος που θα έτρεχα με κάθε μου πρόβλημα για να μου πει τη γνώμη του, εκείνος που κάθε Κυριακή και σε κάθε γιορτή δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι δεν θα φάμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια.

Η πιο παιδική ψυχή που έχω γνωρίσει ποτέ. Ένα αστέρι λαμπερό που δεν πρόλαβε να λάμψει όσο του άξιζε. Σε αποχαιρετώ με το αγαπημένο μου τραγούδι σου που το εννοώ πιο πολύ από ποτέ. Σε αγαπώ απεριόριστα, θα μου λείψεις πολύ, κι αυτό πονάει».