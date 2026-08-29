Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Μια σχέση μπορεί να αλλάξει μορφή χωρίς να μετατραπεί σε πόλεμο

Ο Στράτος Τζώρτζογλου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο, αυτή την εβδομάδα.

Μέσα σε όλα, δε, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στην διαφορετική περίοδο που διανύει στην προσωπική του ζωή και στην επόμενη ημέρα της σχέσης με την Σοφία Μαριόλα, μετά τον χωρισμό τους.

Ειδικότερα, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξομολογήθηκε αρχικά πως “είναι μια διαφορετική περίοδος. Σχεδόν πάντα στη ζωή μου ήμουν μέσα σε μια σχέση. Με τη Σοφία (σ.σ. Μαριόλα), πάντως, διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις και πάντα θα την εκτιμώ”.

“Όπως συνέβη και με τη Μαρία (σ.σ. Γεωργιάδου), έτσι και με τη Σοφία υπήρξε πραγματική αγάπη. Ήταν δυο εντελώς διαφορετικές γυναίκες, αλλά και στις δυο σχέσεις υπήρχε ουσία”.

Θα της μιλούσες ακόμη και για μια καινούργια σχέση σου;

Φυσικά. Δεν θα είχα λόγο να της κρύψω κάτι. Όταν έχεις μοιραστεί εννέα χρόνια με έναν άνθρωπο και έχει υπάρξει πραγματική φιλία και αγάπη, μπορείς να ανταλλάξεις τα νέα της ζωής σου.

Για μένα, έχει μεγάλη αξία το γεγονός ότι μια σχέση μπορεί να αλλάξει μορφή χωρίς να μετατραπεί σε πόλεμο.