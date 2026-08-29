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Δημοψήφισμα στην Ισλανδία για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Οι Ισλανδοί ξεκίνησαν σήμερα να προσέρχονται στις κάλπες για να ψηφίσουν σε ένα δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 13 χρόνια μετά την αναστολή αυτών.

Τα εκλογικά τμήματα στο νησιωτικό αυτό έθνος άνοιξαν στις 9:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 22:00 (τοπική ώρα, 1 ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδας).

Οι περίπου 273.000 ψηφοφόροι αυτού του μικρού ηφαιστειογενούς νησιού στη μέση του βόρειου Ατλαντικού καλούνται να απαντήσουν σ’ ένα ευαίσθητο ερώτημα: «Η Ισλανδία πρέπει να αρχίσει και πάλι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση;»

Η χώρα έχει ήδη απαντήσει μια φορά στο θέμα αυτό.

Η Ισλανδία είχε υποβάλει την υποψηφιότητά της για ένταξη στην ΕΕ το 2009, μετά τη χρηματοοικονομική κρίση που είχε πλήξει την οικονομία της με την κατάρρευση του τραπεζικού τομέα. Οι Βρυξέλλες και το Ρέικιαβικ διαπραγματεύονταν επί χρόνια, πριν η Ισλανδία βάλει τέλος στην υποψηφιότητά της το 2015 με μια απλή επιστολή.

Το αποτέλεσμα αναμένεται ότι θα είναι με μικρή διαφορά, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως έρχονται στήθος με στήθος αυτοί που θέλουν να διεξαγάγει η Ισλανδία συνομιλίες για την ένταξή της στον ευρωπαϊκό συνασπισμό και εκείνοι που αντιτίθενται στην προοπτική αυτή και λένε ότι η χώρα αυτή του βόρειου Ατλαντικού θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Gallup, το 51,6% τάσσεται υπέρ του «όχι» και το 48,4% υπέρ του «ναι», μια στατιστικά ασήμαντη διαφορά.

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