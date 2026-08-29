Βάσια Παναγοπούλου: Κοιτούσα το ταβάνι και προσευχόμουν μην τυχόν και τρελαθώ και καταλήξω ψώνιο

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Βάσια Παναγοπούλου, αυτή την εβδομάδα, στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο.

Μέσα σε όλα, δε, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική συνάντηση που είχε με τον Γιάννη Δαλιανίδη στα πρώτα της βήματα αλλά και στις ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού.

Ειδικότερα, η Βάσια Παναγοπούλου σημείωσε αρχικά πως “από το πρώτο έτος της σχολής ξεκίνησα να εργάζομαι με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Είχα την τύχη στα πρώτα μου βήματα να βρεθώ στα δικά του χέρια και να μάθω πολλά πράγματα, πέρα από τα τεχνικά. Έμαθα τι θα πει επαγγελματισμός, να σέβεσαι, να είσαι στην ώρα σου”.

Στα “Λιονταράκια του κυρ Ηλία” γνώρισες τον Πάνο Μιχαλόπουλο, τον Σταμάτη Γαρδέλη, τον Παύλο Ευαγγελόπουλο με τους οποίους συνεργάστηκες αργότερα σε αξέχαστες κινηματογραφικές παραγωγές της δεκαετίας του ’80.

Συνεργαστήκαμε υπέροχα, αλλά δεν γίναμε παρέα, με την έννοια να βγαίνουμε έξω μαζί και να είμαστε κολλητοί. Ο καθένας ακολούθησε τη δική του πορεία. Εγώ ήμουν συγκεντρωμένη τότε να τελειώσω τη σχολή, δεν υπήρχε χρόνος για έξω. Ήταν μια περίοδος με πολύ σκληρή δουλειά και άγχος. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις του κόσμου ήταν τόσο έντονες που γύριζα στο σπίτι μου, κλειδωνόμουν στο δωμάτιο μου, κοιτούσα το ταβάνι και προσευχόμουν μην τυχόν και τρελαθώ και καταλήξω ψώνιο.

Ο κόσμος είχε ακραίες αντιδράσεις. Θυμάμαι να βγαίνουμε κάπου όλοι μαζί και να πέφτουν πάνω μας, κυρίως πάνω στον Σταμάτη και να του σκίζουν το πουκάμισο για να έχουν κάτι δικό του.