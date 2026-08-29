Ημαθία: Θρήνος στην κηδεία της 18χρονης που πνίγηκε στους καταρράκτες Δερματά

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην 18χρονη Κατερίνα που κηδεύτηκε στο χωριό Σφηκιά Ημαθίας.﻿

Η 18χρονη έχασε τη ζωή της από πνιγμό στους καταρράκτες Δερματά που βρίσκονται κοντά στα Ριζώματα Ημαθίας, βρισκόταν εκεί για ολιγοήμερες διακοπές μαζί με την γιαγιά της.

Στην κηδεία της συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος, που θέλησε να την αποχαιρετήσει, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το πρωί της Πέμπτης πήγε μαζί με έναν 17χρονο φίλο της στη λίμνη που σχηματίζεται κάτω από τους καταρράκτες, προκειμένου να κολυμπήσουν όπου εκεί έχασε την ισορροπία της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωής.

Η νεαρή μπήκε μέσα στη λίμνη προκειμένου να φωτογραφηθεί, αλλά έχασε την ισορροπία της στο νερό. Έβγαλε μία κραυγή, αλλά ο φίλος στην αρχή δεν αντιλήφθηκε ότι είχε συμβεί κάτι το σοβαρό. Προσπάθησε να αντιδράσει και κάλεσε το 112 όπου στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, δύτες της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό, καθώς και κάτοικοι. Δυστυχώς όμως το κορίτσι είχε χάσει τη ζωή της, μια ημέρα πριν κλείσει τα 18 της χρόνια…

Εξετάζεται το κινητό της 18χρονης

Σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου της, οι δυο τους είχαν μεταβεί στη λίμνη για να κολυμπήσουν και η 18χρονη ξαναμπήκε στο νερό και του ζήτησε να την βγάλει φωτογραφίες όταν έγινε το μοιραίο.

«Πήγαμε στη λίμνη, η Κατερίνα μπήκε στο νερό για να κολυμπήσει κι εγώ την έβγαζα φωτογραφίες. Ξαφνικά άκουσα ένα “αχ” και μετά χάθηκε. Μπήκα αμέσως στο νερό για να τη βοηθήσω, αλλά δεν κατάφερα να τη βρω και ειδοποίησα τις Αρχές» είπε ο φίλος της.

Οι αρχές έχουν το κινητό της στη διάθεσή του προκειμένου να το ελέγξουν καθώς μπορεί να διαφωτίσει στα αίτια του θανάτου της. Λίγο πριν χάσει τη ζωή της, ο φίλος της την φωτογράφιζε και ελπίζουν πως θα υπάρχει υλικό το οποίο θα δείξει αν όντως γλίστρησε, ή ο πνιγμός της προήλθε από κάτι άλλο.