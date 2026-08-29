Κυρ. Βελόπουλος: Φτωχοποίηση των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του Κυρ. Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωσή του αναφέρει: «Δεν υπάρχουν “σκληρές λέξεις”, υπάρχει μόνον η σκληρή αλήθεια. Και αυτή η σκληρή αλήθεια της αποτυχίας και της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του Κ. Μητσοτάκη (πολιτική που ουδέποτε “βίωσε” ούτε βιώνει ο πρωθυπουργός) είναι η απόδειξη της ανικανότητάς του να φτιάξει μια Ελλάδα στην υπηρεσία των φτωχών πολιτών και όχι των ολιγαρχών».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, «αυτή η ανικανότητα αποτυπώνεται περίτρανα στη Δυτική Μακεδονία, την οποία “σκότωσε” κλείνοντας τους λιγνίτες και οδηγώντας στην ανεργία 20.000 οικογένειες, ενώ ταυτόχρονα ο “κολλητός” του “ολιγάρχης” μεταφέρει τον λιγνίτη στα Σκόπια για να πουλάει στη συνέχεια πανάκριβα το ρεύμα στη χώρα μας».