Θανάσης Αντετοκούνμπο: Είναι δύσκολη η κατάσταση – Δεν είμαστε εδώ μόνο στις χαρές

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στην ήττα από την Ουκρανία, αλλά και τον… Γολγοθά που ακολουθεί για την Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Αν δεις τη στατιστική, έχουν σχεδόν τα ίδια νούμερα. Είχαμε παραπάνω ασίστ. Αλλά κόλλησε η επίθεση, σαν να είχαμε έναν αόρατο τοίχο. Όταν φτάναμε στον πόντο δεν μπορούσαμε να προσπεράσουμε.

Είναι δύσκολη η κατάσταση, τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί τη Δευτέρα με την Ισπανία, δεν γίνεται αλλιώς. Να δούμε το παιχνίδι και να πάμε στο επόμενο, αυτό σημαίνει να είσαι επαγγελματίας. Δεν είμαστε εδώ μόνο στις χαρές και στα πανηγύρια, αλλά και στα δύσκολα.

Ευχαριστούμε όσους ήρθαν εδώ. Θέλαμε να τους δώσουμε μια νίκη, αλλά δεν μπορέσαμε. Πάμε για τη Δευτέρα».