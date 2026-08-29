MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κοζάνη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σπινάρη

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, σήμερα το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Σπινάρη Κοζάνης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε και ο Δήμος Κοζάνης, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Κοζάνη Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Μάριος Φραγκούλης: Δεν μπορώ να είμαι ο Παβαρόττι, κανένας δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν κάποιος άλλος

ΔΕΘ 20 ώρες πριν

Η ΕΤΑΔ στην 90ή ΔΕΘ: Στο επίκεντρο η αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας και η αναβίωση του Κυβερνείου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 λεπτά πριν

Κ. Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός της διαφθοράς και των σκανδάλων, δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Χαλκιδική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Νεπάλ: Σε 579 ανήλθαν οι νεκροί, 1.924 οι αγνοούμενοι – Η ΕΕ υπόσχεται βοήθεια 2 εκατ. ευρώ