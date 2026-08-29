Κοζάνη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σπινάρη

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, σήμερα το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Σπινάρη Κοζάνης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε και ο Δήμος Κοζάνης, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.